Во Дворце культуры и народного творчества имени Кирова пройдет «Рыцарский турнир»

13 октября в 15.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) пройдет областной конкурс среди юношей с ограниченными возможностями здоровья «Рыцарский турнир».

В конкурсе примут участие юноши из общественных организаций, коррекционных школ, отделений дневного пребывания инвалидов Мурманска и Мурманской области.

Тема соревнования – «Богатырская застава». Участники представят членам жюри и зрителям визитные карточки во время соревнования «Ой ты гой-еси, добры молодцы», конкурс «На завалинке» позволит раскрыть творческие способности конкурсантов, а на этапе «Удаль молодецкая» каждому участнику будет предложено «путешествие» по игровым станциям. В финале испытаний юноши предстанут в образах богатырей русских.

Все участники конкурса награждаются памятными дипломами и сувенирами. Победителю вручается диплом лауреата конкурса.

Мероприятие направлено на содействие социокультурной активности молодежи, создание условий для содержательного досуга молодых инвалидов и привлечение внимания общества к созидательно-творческой деятельности молодежи с ограниченными возможностями здоровья как средства их самовыражения и реализации.