Во Дворце культуры имени С.М. Кирова состоится праздничный концерт, посвященный Дню Победы

Сегодня в 18.30 в преддверии Дня Победы в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 3, Зрительный зал) пройдет праздничный концерт.



9 Мая - это не просто праздник. Это - один из великих дней, почитаемый не только в России, но и во многих других пострадавших от захватчиков странах мира. День Победы - это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина. Сложно найти человека, которого бы никоим образом не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных граждан. Эту дату никогда не вычеркнут из истории. Она останется навечно в календаре и всегда будет напоминать о тех страшных событиях и великом разгроме фашистских войск.

На один день областная «Кировка» превратится в площадь воспоминаний, перенеся гостей Дворца в победный май 1945 года: плакаты и фотографии времен Великой Отечественной войны, тематические площадки, на которых будет работать костюмированная анимационная группа (волонтеры).

В знак благодарности за мирное небо над головой заполярные артисты исполнят для зрителей свои лучшие танцевальные и вокальные номера. В этот вечер мурманчан поздравят творческие коллективы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, КЛюП-студия из Мурманска, молодежный театр «Ленинградский проспект», хореографический коллектив «Калинка» и хореографический коллектив «Гном» из Оленегорска, ансамбль эстрадной песни «Тоника» и хореографический ансамбль «Каблучок» из Североморска, старшая группа ансамбля эстрадной песни «Созвездие» из Мурмашей, школьники и учащиеся кадетской школы.