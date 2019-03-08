Во Дворце культуры «Строитель» состоялся городской праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню 8 Марта

В североморском Дворце культуры «Строитель» врио главы ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов вчера принял участие в городском праздничном вечере, посвященном наступающему Международному женскому дню.

«Вы растите и воспитываете детей, создаёте домашний уют и комфорт, окружаете заботой и вниманием свои семьи, дарите радость близким. Мы гордимся вашими талантами и успехами, восхищаемся неповторимой женственностью и искренним обаянием, энергией и трудолюбием. Вы — наша опора и поддержка. Спасибо вам за вашу любовь, заботу и тепло», - сказал Эдуард Миронов в своем выступлении.

Депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин напомнил, что женщины не только хозяйничают в доме, они давно заполонили все сферы нашей жизни. Даже на североморском КПП стоят практически исключительно дамы.

Праздничное настроение зрителям создавали творческие коллективы учреждений культуры ЗАТО г. Североморск. Артисты во главе с ведущими праздника подарили зрителям букет ярких эмоций, состоящий из добрых слов, красочных выступлений и красивых песен.