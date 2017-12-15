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Мурманская область. Арктика15.12.17 09:05

Во флотской столице будут определяться с небывалыми теплопотерями в жилых домах

14 декабря председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев провёл внеочередное заседание представительного органа власти флотской столицы, в котором принял участие глава ЗАТО Владимир Евменьков.  Это было необходимостью внести изменения в решение Совета депутатов «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск».

По завершению внеочередного заседания Совета депутатов состоялось заседание постоянной комиссии, на котором предварительно были обсуждены проекты решений, которые предстоит принять на очередном заседании представительного органа власти 20 декабря. Вопросы более чем серьёзные. Это проекты решений о внесении изменений в бюджет ЗАТО г.Североморск на 2017 год, принятию бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. По этому вопросу депутаты провели 4 бюджетных слушания, на которых все главные распорядители бюджетных средств высказали своё мнение, состоялись публичные слушания, по итогам которых проект бюджета рекомендован Совету депутатов к принятию.

Предстоит принять положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г.Североморск, отменить ряд решений, утративших силу, изменить структуру администрации. Оптимизация структуры позволит сэкономить более 1 миллиона бюджетных средств. Будут внесены изменения в положение о звании «Почётный гражданин города Североморска». Депутатам предстоит внести изменение в положение об управлении культуры. 

Перед депутатами выступил глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, который проинформировал их о предпринимаемых мерах по минимизации негативной реакции жителей Североморска на появление дополнительных квитанций за отопление. В частности, он отметил, что эти квитанции вызвали законное возмущение жителей. МЭС в нарушение договоренности внес квитанции по доплате сразу и за 2016, и за 2017 год, что легло серьёзным финансовым бременем на семьи.

Глава ЗАТО проинформировал о возникшей ситуации правительство Мурманской области, предложив оказать влияние на МЭС с тем, чтобы отозвать квитанции. После обращения в прокуратуру ими был внесен протест. Достигнута предварительная договоренность о том, что квитанции выставят только за 2016 год. Желающим будет предложена рассрочка на 24 месяца, для этого в ЕРЦ по субботам будет находиться представитель МЭС, с которым можно будет заключить договор по рассрочке.

Владимир Евменьков выразил недоумение, почему в одинаковых, рядом стоящих домах такое различие в потреблении тепловой энергии. Будет создана специальная комиссия, в которую войдут специалисты администрации, МЭС, управляющей компании, жители с тем, чтобы определиться с теплопотерями и принять меры по их устранению.

- Никто внятно не может объяснить, откуда такие небывалые теплопотери, - заметил глава ЗАТО. 

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