Во флотской столице чествуют учителей

5 октября заместитель председателя совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев поздравил педагогов систему дополнительного образования в сфере культуры с их профессиональным праздником – Днём учителя, подчеркнув их большой вклад в обучение и воспитание детей флотской столицы.

Он пожелал им новых успехов на этом трудном поприще.

Начальник Управления культуры Елена Шкор отметила, что в учреждениях дополнительного образования трудится более 300 педагогов. Она поздравила своих коллег и вручила лучшим педагогам Почетные грамоты и Благодарственные письма. Татьяна Григорович награждена почётной грамотой главы ЗАТО г.Североморск.