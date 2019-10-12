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Мурманская область. Арктика12.10.19 07:30

Во флотской столице «напекли пряников» для приезжих врачей

Принимаемые депутатами представительного органа власти флотской столицы нормативные правовые акты всегда проходят тщательную предварительную проверку. К подготовке принимаемых решений привлекаются опытные юристы, предварительно проект решения обсуждается на заседании постоянной комиссии с участием представителей прокуратуры.

11 октября, перед тем как внести на рассмотрение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск проект решения «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам, осуществляющим трудовую деятельность на территории ЗАТО г. Североморск», его председатель Евгений Алексеев провёл совещание, на котором с привлечением заместителя председателя Татьяны Сахаровой, главного врача ЦРБ ЗАТО г. Североморск Максима Громова, заведующей детской поликлиникой Ириной Боднарчук, Управляющего делами администрации Олега Прасова, начальника Управления образования Юлии Гладских и  юристов подробно обсудили все детали и нюансы данного проекта нормативного правового акта.

Суть решения состоит в том, чтобы предоставить детям, приглашаемых для работы в медучреждениях Североморска медицинских работников, льготное право на получение мест в детских дошкольных учреждениях.

Североморск – столица Северного флота, где большинство жителей – военнослужащие и члены их семей, имеющие преимущественное право на получение детям мест в детских садах. В такой ситуации очередь до детей медицинских работников может дойти не скоро, а потребность в специалистах медицинского профиля очень острая. Привлечь их в Североморск можно предоставив льготы по получению служебного жилья, мест в детских садах.

Олег Прасов сообщил, что с такой просьбой обращался и министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Максим Громов привёл пример того, как приглашенным в Североморск из Улан-Удэ врачом анестезиологом первый вопрос был задан о месте для ребёнка в детском саду.

Юлия Гладских сообщила, что места в детских садах детям медработников могут быть предоставлены.

Ирина Боднарчук поблагодарила органы местного самоуправления за квартиры, которые предоставляются медицинским работникам, на что Евгений Алексеев заметил, что глава ЗАТО Владимир Евменьков ежемесячно выделяет средства на ремонт брошенных квартир, которые потом выделяют нуждающимся.

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