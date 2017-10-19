Во флотской столице объекты строительства находятся под постоянным контролем

Под постоянным, всеобъемлющим и жестким контролем правительства Мурманской области, органов местного самоуправления флотской столицы находится строительство детского сада в Североморске-3, ремонт моста и объектов, реализуемых в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО г. Североморск на 2017 год».



19 октября первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Елена Абраменко, заместитель министра образования и науки Мурманской области Екатерина Панькова вместе с председателем Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгением Алексеевым, первым заместителем главы ЗАТО г. Североморск Андреем Сахаровым и начальником КРГХ Александром Савченко проверили ход работ на детском садике Североморк-3. В целом, темпами и качеством выполняемых работ они остались довольны.



Неплохо обстоят дела и с выполнением подрядчиком – ИП «Погосян» строительства двух объектов благоустройства придомовых территорий в Североморске-3.



Елена Абраменко и Евгений Алексеев проинспектировали также завершение работ на площадке для проведения поселковых праздников в п.г.т. Сафоново. На заасфальтированной площадке осталось уложить резиновое покрытие.



