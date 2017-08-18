Во флотской столице образовательные учреждения подверглись тотальной проверке перед началом нового учебного года

Глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина совместно с начальником Управления образования и членами комиссии по приемке образовательных учреждений к началу нового учебного года посетила школу № 12, Дом детского творчества им. Саши Ковалева и детский сад № 10 п. Сафоново.

К своей работе комиссия по приёмке образовательных учреждений к началу нового учебного года приступила 15 августа. Сроки проверки - сжатые. Всего за несколько дней комиссия должна произвести осмотр 36 образовательных организаций.

Согласно графику приёмки первыми были приняты детские сады № 8, 12, 16, 17, 49, Станция юных техников, Детский морской центр, гимназия № 1, средние школы № 9, 10, Школа полного дня и Учебный центр.

Во время осмотра члены комиссии особое внимание уделяют вопросам безопасности детей во время образовательного процесса, в том числе соблюдению норм обеспечения пожарной безопасности, защиты детей и персонала от возникновения чрезвычайных ситуаций.