Во флотской столице осторожно подходят к вопросу проведения крещенских купаний

Вчера в администрации ЗАТО г.Североморск обсудили вопросы организации мероприятий по празднованию Крещения. Главный вопрос, который волновал всех собравшихся, как и где организовать массовое купание.

В этом году смуту в подготовку к празднику внесла погода. Если в прошлые годы температура воздуха была значительно ниже и толщина льда была достаточной для безопасного передвижения, в этом ситуация несколько иная. По последним замерам, которые провели сотрудники ГИМС, лёд на Ваенге 13 января был всего 16 сантиметров при необходимых 25. Но, как заверил руководитель базы отдыха «Ангел» Андрей Козлов, который традиционно взялся за организацию оборудования купели, нарастить недостающие сантиметры можно, прогноз погоды благоприятный.

Поэтому на сегодняшний день принято решение начинать подготовку: силовым структурам выделить людей для обеспечения порядка, медикам – организовать дежурство «скорой», а коммунальщикам – навести порядок на дорогах (максимально расчистить обочины, чтобы обеспечить парковку личного автотранспорта, и съезд к самому парку). Что же касается общественного транспорта, то в этом году он снова будет курсировать. Стоимость проезда составит, как и на городских маршрутах, 33 рубля. Расписание будет опубликовано в североморских СМИ.

По предварительной информации, обряд освящения иордани начнётся в полночь. Окончательное решение, быть или не быть крещенскому купанию в Североморске, будет принято уже ближе к самому празднику после осмотра территории комиссией и составления акта.