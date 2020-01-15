Во флотской столице осторожно подходят к вопросу проведения крещенских купаний
Вчера в администрации ЗАТО г.Североморск обсудили вопросы организации мероприятий по празднованию Крещения. Главный вопрос, который волновал всех собравшихся, как и где организовать массовое купание.
В этом году смуту в подготовку к празднику внесла погода. Если в прошлые годы температура воздуха была значительно ниже и толщина льда была достаточной для безопасного передвижения, в этом ситуация несколько иная. По последним замерам, которые провели сотрудники ГИМС, лёд на Ваенге 13 января был всего
Поэтому на сегодняшний день принято решение начинать подготовку: силовым структурам выделить людей для обеспечения порядка, медикам – организовать дежурство «скорой», а коммунальщикам – навести порядок на дорогах (максимально расчистить обочины, чтобы обеспечить парковку личного автотранспорта, и съезд к самому парку). Что же касается общественного транспорта, то в этом году он снова будет курсировать. Стоимость проезда составит, как и на городских маршрутах, 33 рубля. Расписание будет опубликовано в североморских СМИ.
По предварительной информации, обряд освящения иордани начнётся в полночь. Окончательное решение, быть или не быть крещенскому купанию в Североморске, будет принято уже ближе к самому празднику после осмотра территории комиссией и составления акта.