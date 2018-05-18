Во флотской столице открылся виртуальный филиал Русского музея

Вчера в Североморском музейно-выставочном комплексе открылся информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». В информационно-образовательном центре жители ЗАТО смогут приобщиться к ценностям российской культуры представленных в коллекции Русского музея и собраниях других художественных музеев России - партнеров этого проекта.



На торжественном открытии с приветственным словом выступили глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов, директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова и начальник управления культуры и международных связей ЗАТО город Североморск Елена Шкор.



«В Североморске всегда уделялось большое внимание развитию сферы культуры и творчества. В нашем городе проходят уникальные мероприятия и рождаются новые проекты. Именно поэтому Североморск стал первым муниципалитетом в Мурманской области, в котором появился виртуальный филиал Русского музея», - сказал в своем выступлении глава ЗАТО Владимир Евменьков.



8 сентября 2017 года в Мурманском областном художественном музее состоялось открытие Культурно-выставочного центра Русского музея. А уже 8 ноября 2017 года был подписан договор о сотрудничестве Мурманского областного художественного музея и Североморского музейно-выставочного комплекса. Благодаря которому жители ЗАТО получили возможность посещения видео лекториев Культурно-выставочного центра Русского музея, североморцам стали доступны образовательные и просветительские медиапрограммы с участием ведущих специалистов Русского музея, была организована работа видеоабонемента.



С сегодняшнего дня в виртуальном филиале Русского музея жители флотской столицы смогут в режиме онлайн получить доступ к коллекции русского изобразительного искусства и культуры, а также совершить прогулку по залам Русского музея и осмотреть выставки.

