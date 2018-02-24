Во флотской столице отметили памятные даты

В Североморске состоялся торжественный митинг в честь 100-летия Рабоче-крестьянской Красной Армии. По приморской площади прошли парадные расчёты исторических взводов и войск Североморского гарнизона.

Военнослужащих Северного флота, гостей и жителей флотской столицы с вековым юбилеем Красной Армии и Днём защитника Отечества поздравили командующий Северным флотом и руководители области.

Участники митинга почтили минутой молчания память о воинах-североморцах, павших за свободу и независимость Отчизны. Глава областной Думы возложил цветы к подножию монумента «Героям Североморцам – защитникам советского Заполярья».

В мероприятии также приняли участие депутаты регионального парламента.

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков на борту большого противолодочного корабля «Североморск» принял участие в торжественной церемонии, посвященной 30-летию со Дня первого подъёма Военно-морского флага на корабле. На торжественной церемонии Владимир Евменьков поздравил экипаж подшефного корабля с юбилеем и Днём защитника Отечества.

БПК «Североморск» был заложен на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде 12 июля 1984 года. Спущен на воду 24 декабря 1985 года. 24 января 1988 года вошёл в состав Военно-морского флота. За годы службы на Северном флоте БПК «Североморск» неоднократно выполнял задачи боевой службы в стратегически важных районах Мирового океана, участвовал в дальних морских походах, международных учениях, выполнял задачи антипиратских миссий. Экипаж БПК «Североморск» признан одним из лучших на Северном флоте.

Администрация ЗАТО г.Североморск шефствует над БПК «Североморск» с 1996 года.