ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Где живёт волк по кличке Трамп? Почему ёжиков в Израиле сажают на диету?ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Любовь с характером, или Надо научиться понимать своего партнёра
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.02.18 14:10

Во флотской столице отметили памятные даты

 

В Североморске состоялся торжественный митинг в честь 100-летия Рабоче-крестьянской Красной Армии. По приморской площади прошли парадные расчёты исторических взводов и войск Североморского гарнизона.

Военнослужащих Северного флота, гостей и жителей флотской столицы с вековым юбилеем Красной Армии и Днём защитника Отечества поздравили командующий Северным флотом и руководители области.

Участники митинга почтили минутой молчания память о воинах-североморцах, павших за свободу и независимость Отчизны. Глава областной Думы возложил цветы к подножию монумента «Героям Североморцам – защитникам советского Заполярья».

В мероприятии также приняли участие депутаты регионального парламента.

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков на борту большого противолодочного корабля «Североморск» принял участие в торжественной церемонии, посвященной 30-летию со Дня первого подъёма Военно-морского флага на корабле. На торжественной церемонии Владимир Евменьков поздравил экипаж подшефного корабля с юбилеем и Днём защитника Отечества.

БПК «Североморск» был заложен на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде 12 июля 1984 года. Спущен на воду 24 декабря 1985 года. 24 января 1988 года вошёл в состав Военно-морского флота. За годы службы на Северном флоте БПК «Североморск» неоднократно выполнял задачи боевой службы в стратегически важных районах Мирового океана, участвовал в дальних морских походах, международных учениях, выполнял задачи антипиратских миссий. Экипаж БПК «Североморск» признан одним из лучших на Северном флоте.

Администрация ЗАТО г.Североморск шефствует над БПК «Североморск» с 1996 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Арктического доктора» вызовут 1 июля
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовал: 241 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Максим
24.02.18 15:35
А разве Екатерина Дулько участвовала в выставке в этом году? Опять же текстильного панно, так же как и плед "Фантазия" я не увидел.
Комментарий к новости:«Фантазия» Нины Подгорновой вызвала неподдельный интерес у посетителей выставки
Александр
22.02.18 18:29
То лидер ЛГТБ Навальный то протухшая лошадинная тушенка Собчак и все к нам прутся
Комментарий к новости:Дочь Анатолия Собчака приглашает на встречу
Алексей
22.02.18 11:42
Полпред побывал везде,где можно было пустить пыль в глаза,а с самим народом так и не встретился!!!(((
Комментарий к новости:Полпред президента проверил ход выполнения майских указов в нашем регионе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире20:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)20:30«Итоги». Информационная программа21:30«Metallica: Сквозь невозможное». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиОптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС региона цены держатся на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 11 копеек, а евро снизился на 17 копеек-PRO ЭнергетикуВ Минэнерго России обсудили вопросы использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны РФ-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыНовые правила, новые заботы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика