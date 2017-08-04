Во флотской столице подготовка к зиме идёт по плану

В администрации ЗАТО г.Североморск состоялось совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018г.г. Заседание провёл заместитель главы администрации Андрей Сахаров. На совещании присутствовали руководители и представители ресурсонабжающих предприятий, сферы образования и здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе встречи присутствующие доложили о выполнении планов подготовки к приближающемуся осенне-зимнему периоду.

По информации выступающих, в целом графики работ выдерживаются. Практически у всех они выполнены в объёме превышающие 70%. Есть и передовики, у которых мероприятия по подготовке к отопительному сезону находятся в завершающей фазе.

Главный объект внимания администрации «Североморские теплосети». Представитель СПТС доложил о готовности котельных к сезону на 70%, сетей - на 85%. Формирование топливного резерва запланировано завершить до 1 сентября. В настоящий момент СПТС все вопросы, касающиеся подготовки к зиме, согласовывает с АО «Мурманэнергосбыт».