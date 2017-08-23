Во флотской столице прокуратура нашла изъяны в состоянии дорог

Прокуратурой г.Североморска проведена проверка исполнения законодательства при содержании дорог на территории ЗАТО Североморск. Во время проверки было установлено, что за МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск» на праве оперативного управления закреплено муниципальное имущество в составе объектов недвижимости инженерной и транспортной инфраструктуры.

При этом в нарушение ст.12 федерального закона «О безопасности дорожного движения», требований ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Учреждением не обеспечено соответствие состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам, а именно на проезжих частях дорог ЗАТО г.Североморск отсутствует дорожная разметка (г.Североморск – г.Североморск-3 до п. Щук-озеро, ул. Заводская, на проезде ул. Героев-североморцев до дома № 11 ул. Героев-североморцев в нп.Североморск-3), имеется выбоины и др. нарушения.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой города главе администрации ЗАТО г.Североморск внесено представление.