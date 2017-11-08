Во флотской столице публичные слушания по проекту бюджета 2018 года состоятся 11 декабря

Вчера состоялось заседание Совета депутатов ЗАТО г.Североморск. В повестке дня очередного заседания депутатов было обозначено 15 вопросов.

Депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений и дополнений в устав ЗАТО. Далее последует государственная регистрация в Министерстве юстиции и публикация в газете «Североморские вести». Определили депутаты и дату проведения публичных слушаний по проекту бюджета 2018 года - 11 декабря.

Внесены изменения в решения Совета депутатов по местным налогам: земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, связанные с изменением федерального законодательства. Скорректированы в соответствии с необходимостью распорядителей бюджетных средств отдельные статьи бюджета текущего года.

Внесены изменения в состав комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почётный гражданин города Североморска».

В новой редакции утверждено положение об Управлении образования администрации ЗАТО г.Североморск. В соответствии с законодательством скорректировано положение о проведении аттестации муниципальных служащих, внесены изменения в положение о порядке рассмотрения кандидатур на должности председателя и аудитора контрольно-счетной палаты ЗАТО г.Североморск. Разработано и утверждено новое положение о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания. Изменения законодательства повлекли корректировку положений о дорожном фонде и о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

Депутаты заслушали отчёт начальника МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной Тямина Д.А. «О состоянии охраны общественного порядка и общественной безопасности на обслуживаемой территории и основных результатах оперативно-служебной деятельности» и после многочисленных вопросов и пожеланий приняли информацию к сведению.