Во флотской столице собираются экономить миллионы на внедрении энергоэффективных светильников

Во флотской столице начаты мероприятия по замене светильников в рамках энергосервисного контракта. Обязательства по выполнению муниципального контракта будут исполнять ООО «Глобал Бизнес Салюшинс» и ООО «Центурион». Энергосервисный контракт позволит Североморску сэкономить более 38 миллионов рублей на уличном освещении.

Администрацией ЗАТО г.Североморск и энергоснабжающей организацией подписан «Энергосервисный контракт на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения в ЗАТО г.Североморск», целью которого является снижение потребления электрической энергии наружным освещением, сообщает Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

Показатель экономии электроэнергии за период действия контракта до 2025 года должен составить не менее 38 млн рублей. В рамках контракта будет проведён ряд энергосберегающих мероприятий. В частности, замена 1744 светильников на энергоэффективные, установка 30 блоков автоматизированной системы управления наружным освещением, обустройство центрального диспетчерского пункта с программным обеспечением, защищенным от несанкционированного доступа.