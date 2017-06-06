Во флотской столице состоялась торжественная встреча экипажа БПК «Североморск»

Большой противолодочный корабль «Североморск» выполнил задачи дальнего похода и прибыл в главную базу Северного флота. Сегодня в главной базе Северного флота состоялась встреча большого противолодочного корабля, выполнившего задачи дальнего похода, продолжавшегося около восьми месяцев.

Как отметил на встрече экипажа командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, дальний поход большого противолодочного корабля уникален как по масштабам решаемых задач, так и по географическим маршрутам: «Экипаж «Североморска» в ходе дальнего похода решал боевые задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике, противодействовал пиратству, участвовал в международных учениях, совершил круговой обход Африканского континента».

Как сообщает пресс-служба СФ, поход отряда кораблей начался 15 октября 2016 года. Три месяца экипаж «Североморска» выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в акватории Средиземного моря. В середине января «Североморск» отправился в дальнее плавание, через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.