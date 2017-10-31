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Мурманская область. Арктика31.10.17 07:30

Во флотской столице состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в устав муниципального образования

30 октября председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев провёл публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования ЗАТО г.Североморск». Все это связано с изменениями, которые внесены в федеральное и региональное законодательство.

30 мая 2017 года Советом депутатов было принято решение «Об опубликовании проекта решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Североморск» для учета мнения населения», которое было опубликовано в газете «Североморские вести». Был определен порядок сбора и учёта предложений населения с датой окончания приема таких предложений 22 сентября 2017

10 октября этого года на заседании Совета депутатов было принято решение назначить публичные слушания в форме массового обсуждения населением проекта решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Североморск» с участием представителей общественности ЗАТО г.Североморск на 30 октября.

В публичных слушаниях приняли участие депутаты представительного органа власти флотской столицы, работники администрации, члены Общественного совета при главе администрации, жители Североморска, представители средств массовой информации.

С докладом о внесении изменений в устав ЗАТО г.Североморск выступила начальник юридического отдела Совета депутатов Юлия Ростовцева. Члены редакционной комиссии предложили к утверждению рекомендации публичных слушаний. Участники публичных слушаний одобрили проект решения Совета депутатов  муниципального образования ЗАТО г.Североморск «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования ЗАТО г.Североморск» единогласно.

 

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