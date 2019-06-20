Во флотской столице создают Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск

18 июня состоялось очередное заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск под руководством заместителя председателя Совета депутатов Татьяны Сахаровой и с участием главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова.

Перед началом заседания Татьяна Сахарова вручила Почётную грамоту Мурманской областной Думы начальнику юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Ростовцевой Юлии за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие местного самоуправления в Мурманской области и в связи с Днём России.

Далее до сведения депутатов была доведена информация комитета по тарифному регулированию Мурманской области по вопросу изменения с 1 июля текущего года размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Мурманской области. Для большинства жителей ЗАТО тарифы на коммунальные ресурсы установлены так, чтобы совокупный платёж граждан за коммунальные услуги не превысил федеральные ограничения в размере 4,8%. Исключение составляют объекты, которые ранее находились в собственности Министерства обороны, в частности дома нп. Щукозеро, где существуют исторически заниженные тарифы. В настоящее время в отношении данных объектов идёт процесс поэтапного доведения тарифов до среднерегионального значения, процесс выравнивания растянут до 2025 года. В целом, в ЗАТО г. Североморск средний рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги составит 1,1%.

Повестка заседания депутатов состояла из 15 вопросов. Депутаты внесли изменения в бюджет муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2019 и 2020 годы. За счёт увеличения дотаций, субсидий и субвенций из областного бюджета объём доходов на 2019 г. увеличился на 4467 тысяч рублей и составил 3225088 тысяч рублей. Значительно возрастут расходы на образование на 4414 тысяч рублей, на 660 тысяч рублей увеличатся расходы по разделу «Культура», а также, на 2718 тысяч рублей будут увеличены расходы на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах.

Депутатский корпус признал утратившим силу решение Совета депутатов «О социальной поддержке медицинских работников муниципальных учреждений образования» как фактически переставшее действовать с 2009 года после перехода на новые условия оплаты труда, когда надбавка за непрерывный стаж работы была включена в перечень стимулирующих выплат и в соответствии с Трудовым кодексом РФ ее выплата производилась и в настоящее время производится на основании правового акта Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск.

В целях реализации права муниципалитета на принятие решений о приватизации служебного жилья депутаты утвердили положение о приватизации служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Североморск. Право на приватизацию получили медицинские работники, непрерывно проработавшие в североморских учреждениях здравоохранения не менее 15 лет и проживающие в служебном жилом помещении на территории ЗАТО г. Североморск не менее 5 лет. Депутаты выразили надежду, что данноерРешение позволит ликвидировать кадровый дефицит в сфере здравоохранения в нашем муниципальном образовании.

На заседании были приняты и другие нормативные правовые акты: положение о порядке установки памятных (мемориальных) объектов, порядок информирования населения о возможности распространения социально значимых заболеваний, положение о муниципальных унитарных предприятиях. Внесены изменения в порядок определения и зачисления в бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, в схему размещения нестационарных торговых объектов, установлен 5-летний срок рассрочки оплаты при возмездном отчуждении муниципального имущества и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.

Депутаты утвердили также и структурные изменения в администрации ЗАТО г. Североморск. С целью придания нового импульса молодёжной политике и учитывая общероссийскую практику, было принято решение о создании Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск.