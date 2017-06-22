Во флотской столице в 4 часа зажгли свечи памяти

Уже шестой год подряд в Североморске проходит акция «Свеча памяти». Её инициатором, идейным вдохновителем и организатором выступает отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск. Акция ежегодно проходит в День памяти и скорби - 22 июня в 4.00 на военно-мемориальном кладбище флотской столицы.

Несмотря на капризы северной погоды, акция собирает большое количество неравнодушных североморцев, желающих в день и час начала Великой Отечественной войны почтить память героев самой кровопролитной войны XX века.

Сегодня на городском военно-мемориальном кладбище собрались представители общественных организаций «Дети войны», «Городская волонтерская группа», движения «Юнармия», мотобратств «Ночные волки» и «Северная стая», жители Североморска. Участие в акции приняли командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, глава администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Норина, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев.

После проведения заупокойной литии по погибшим участники акции возложили цветы и венки к стеле, установленной в память о погибших в годы Великой Отечественной войны защитниках Отечества и мемориальной часовне, открытой на североморском военно-мемориальном кладбище год назад в память о героях Великой Отечественной войны.