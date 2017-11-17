Во флотской столице вандалы специализируются по фонарям уличного освещения

По поручению главы ЗАТО г Североморск Владимира Евменькова, в настоящее время находящегося в командировке в Москве, первый заместитель главы ЗАТО г.Североморск Андрей Сахаров провёл традиционный объезд флотской столицы. В еженедельном рейде приняли участие председатель Совета депутатов Североморска Евгений Алексеев, заместитель главы ЗАТО Анатолий Рожковский, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации флотской столицы Александр Савченко, руководители городских коммунальных служб и подрядных организаций.

В плане традиционного объезда значились объекты, которые руководство города уже посещало. На этот раз главная цель их осмотра - проверка исполнения данных поручений и качества выполненных работ.

Первый адрес - Городской парк. Работы по укладке плитки в нем завершила компания СК Прогресс. Под слоем снега уложенную плитку не видно, тем не менее, подрядчик утверждает, что работы выполнены качественно, все технологии соблюдены, гарантия - 2 года. С наступлением тепла в Городском парке будут продолжены работы по ремонту входной группы. А пока участники рейда обратились к жителям флотской столицы с очередной просьбой — бережно относиться к городскому имуществу. На этот раз атаке вандалов подверглись фонари. Содержанием парков и скверов на территории нашего города, а, значит, и уборкой их от снега занимается подрядная организация ООО «Инвест ЖКХ». Однако на момент проведения рейда работы в Городском парке не производились. Как пояснил представитель подрядчика, основной упор делается на трапы и пешеходные зоны, по которым двигаются люди. Тем не менее, тут же была озвучена жалоба на нечищеный трап от ул. Полярная к ул. Душенова. «Предписание от нас вы сегодня в любом случае получите», - подчеркнул директор Городского центра ЖКХ Игорь Козинский.

Вторым адресом в плане объезда значилась гимназия № 1. Одна из основных проблем здесь — парковка на тротуаре у здания образовательного учреждения. Частично её удалось решить с помощью ограждения. По словам первого заместителя главы ЗАТО г.Североморск Андрея Сахарова, в будущем году здесь появится дополнительное ограждение. Положительную роль в решении проблемы сыграла и деятельность североморской ГИБДД — автомобили, припаркованные с нарушением ПДД, эвакуировались на штрафную стоянку. Эта работа будет продолжена. Осмотрели участники рейда и оборудованный пешеходный переход. Здесь уже установлены светофоры, искусственные неровности, была нанесена разметка. Следующий шаг - установка ограждения. В ближайшее время этим займется индивидуальный предприниматель Марат Пухненков.

Отдельно в ходе рейда был затронут вопрос повреждения асфальтового покрытия. Вскрытие асфальта было необходимо для проведения, в том числе, ресурсоснабжающими предприятиями, необходимых ремонтных работ. До 31 октября асфальт должен был быть восстановлен. Однако, выехав на места разрытий, а таких значилось 22, обнаружилось, что работы не выполнены. По информации заместителя главы ЗАТО г.Североморск Анатолия Рожковского и председателя Комитета по развитию городского хозяйства Александра Савченко, привести в порядок асфальтовое покрытие организации заставило ни что иное, как составленные в их отношении административные протоколы.

Побывали участники рейда и на ул. Адмирала Сизова. По словам председателя Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгения Алексеева, в общественную приемную партии «Единая Россия» обратились жители микрорайона с просьбой сделать полноценную пешеходную зону на проложенной жителями «народной тропе» вдоль детской площадки неподалеку от здания Почты России. Возможность проведения здесь работ обсудили участники рейда.

Финальной точкой еженедельного объезда стала ул. Колышкина. В адрес администрации ЗАТО г.Североморск поступали неоднократные жалобы на мусор и прореженные деревья, которые вместо того, чтобы быть вывезенными, просто складировались вдоль проезда, создавая помехи автотранспорту. Получив предупреждение, подрядная организация, осуществлявшая прореживание деревьев, мусор вывезла.