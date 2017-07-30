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Мурманская область. Арктика30.07.17 15:27

Во флотской столице Заполярья прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России

30 июля в Североморске состоялись  праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России. Они начались с торжественного митинга на главной площади флотской столицы и церемонии возложения цветов и венков к североморскому «Алёше». Затем по приморской площади промаршировали парадные расчёты войск Североморского гарнизона. С катера командующего Северным флотом прозвучали поздравления в адрес экипажей стоящих на рейде боевых судов.

Выступая на праздничном митинге, губернатор отметила, что со времен Петра Великого и по сей день Андреевский флаг, реющий над волнами на всех меридианах, красноречиво говорит об истинном величии нашей Родины. Для России морской флот – не только инструмент защиты своих геополитических интересов, но и важнейшее средство глобального сдерживания.

«Столь ответственная задача заставляет наших моряков непрерывно совершенствовать выучку, поддерживать боеспособность флота на высочайшем уровне. Лучшим тому примером служат блестящие успехи в учебе и решении практических задач, которые неизменно демонстрирует Северный флот. Особое место в новейшей истории ВМФ России, безусловно, займет успешный поход корабельной авианосной группы Северного флота для выполнения государственной задачи по уничтожению вооруженных формирований международного терроризма в Сирии. Глядя на вас, стоящих в торжественном строю, на уникальную технику, которая вам подвластна, наши сердца переполняются гордостью, уважением и благодарностью за ваш ратный труд в море и на берегу, за мужество и отвагу, за чувство безопасности», – подчеркнула Марина Ковтун.

В торжественных мероприятиях в ЗАТО г.Североморск приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутат областной думы Вячеслав Попов.

На Кольском заливе перед гостями праздника, жителями флотской столицы прошёл парад кораблей Северного флота, в котором приняли участие надводные корабли и подводные лодки, а также военно-спортивный праздник, на котором были продемонстрированы различные элементы подготовки военных моряков. Одним из самых зрелищных эпизодов стало представление, иллюстрирующее бой при высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Комментарии

№ 230.07.17 17:44 - ПоморникДа, есть что-то завораживающее в этих ровных и красивых шеренгах военных моряков. Согласен с предыдущим откликом, что за этой мишурой прячутся картинки страшных военных будней - взрывы, рваный металл, кровь, стекающая в море...
А чего стоит морское братство мне пришлось наблюдать в далёком августе 1984 года, когда взорвались склады боеприпасов Северного флота на губе Окольной, в нескольких километрах от Североморска. Город разделился на два потока - чёрный - моряки спешили на свои корабли, и пестрый - гражданское население, спешащие на сопку и на выезд из города. Надо признать, что среди них были и «мужчины», убегавшие с места службы. Происходящее больше всего напоминало начало третьей мировой войны... Я в последнее время задаю себе вопрос, а кого мы хотим устрашить, показывая военную мощь своим соотечественникам? Не думаю, что у россиян сон становится крепче после таких парадов.
№ 130.07.17 16:31 - VbnzqПосмотрел эти красивые фотографии, и что-то мне стало грустно и противно. Я понимаю, что царю нашему во Кремле скучно, да и многочисленным енералам захотелось побренчать цацкам на потешном параде. А ведь эти корабли, славные моряки не для парада создаются!! Эти картинки так мне напомнили историю одной, ушедшей в небытие страны, в которой тоже любили парады и громко во время их петь: «Броня крепка, и танки наши быстры, \\ И наши люди мужества полны: \\ В строю стоят советские танкисты - \\ Своей великой Родины сыны. \\ А потом укрывали землю кровавым месивом этих тел, чтобы отпраздновать победу. С праздником вас, отважные сыны!
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Последние комментарии

Поморник
30.07.17 17:44
Да, есть что-то завораживающее в этих ровных и красивых шеренгах военных моряков. Согласен с предыдущим откликом, что за этой мишурой прячутся картинки страшных военных будней - взрывы, рваный металл,
Комментарий к новости:Во флотской столице Заполярья прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России
Vbnzq
30.07.17 16:31
Посмотрел эти красивые фотографии, и что-то мне стало грустно и противно. Я понимаю, что царю нашему во Кремле скучно, да и многочисленным енералам захотелось побренчать цацкам на потешном параде. А в
Комментарий к новости:Во флотской столице Заполярья прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России
MargaritAB
29.07.17 10:38
Сейчас любое сообщение необходимо проверять и проверять, так как писаки услышат звон и начинают треньдеть, не понимая сути. Лишь бы прокукарекать. Так и с кладом в Зеленоборском, а сенсация началась с
Комментарий к новости:«Бумажный» клад в п.Зеленоборский вызвал ажиотаж среди журналистов
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