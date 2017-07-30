Во флотской столице Заполярья прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России

30 июля в Североморске состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ России. Они начались с торжественного митинга на главной площади флотской столицы и церемонии возложения цветов и венков к североморскому «Алёше». Затем по приморской площади промаршировали парадные расчёты войск Североморского гарнизона. С катера командующего Северным флотом прозвучали поздравления в адрес экипажей стоящих на рейде боевых судов.

Выступая на праздничном митинге, губернатор отметила, что со времен Петра Великого и по сей день Андреевский флаг, реющий над волнами на всех меридианах, красноречиво говорит об истинном величии нашей Родины. Для России морской флот – не только инструмент защиты своих геополитических интересов, но и важнейшее средство глобального сдерживания.

«Столь ответственная задача заставляет наших моряков непрерывно совершенствовать выучку, поддерживать боеспособность флота на высочайшем уровне. Лучшим тому примером служат блестящие успехи в учебе и решении практических задач, которые неизменно демонстрирует Северный флот. Особое место в новейшей истории ВМФ России, безусловно, займет успешный поход корабельной авианосной группы Северного флота для выполнения государственной задачи по уничтожению вооруженных формирований международного терроризма в Сирии. Глядя на вас, стоящих в торжественном строю, на уникальную технику, которая вам подвластна, наши сердца переполняются гордостью, уважением и благодарностью за ваш ратный труд в море и на берегу, за мужество и отвагу, за чувство безопасности», – подчеркнула Марина Ковтун.

В торжественных мероприятиях в ЗАТО г.Североморск приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутат областной думы Вячеслав Попов.

На Кольском заливе перед гостями праздника, жителями флотской столицы прошёл парад кораблей Северного флота, в котором приняли участие надводные корабли и подводные лодки, а также военно-спортивный праздник, на котором были продемонстрированы различные элементы подготовки военных моряков. Одним из самых зрелищных эпизодов стало представление, иллюстрирующее бой при высадке морского десанта на необорудованное побережье.