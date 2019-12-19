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Мурманская область. Арктика19.12.19 07:45

Во флотской столице завершено благоустройство территории возле памятного знака «Олень»

В Североморске подрядная организация ООО «Строй плюс» сдаёт работы заказчику - ГЦ «ЖКХ» по благоустройству территории возле памятного знака «Олень».

Напомним, что благоустройство памятного знака «Олень» идёт в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Работы были разбиты на два этапа: изготовление проектно-сметной документации (ПСД) завершилось в прошлом году и само благоустройство территории, которое планировалось завершить до конца октября этого года. Работы начались осенью, но проходили не так гладко. Как рассказал директор ГЦ «ЖКХ» Константин Ухарев, количество инертных материалов, заложенных в ПСД, было меньше, чем требовалось:

- Чтобы увеличить количество инертных материалов, нужно было выйти на проектировщика, но по федеральному закону изменить цену контракта нельзя. Начали искать пути выхода из сложившейся ситуации и решили переместить спуск к памятному знаку. Уже после согласования земляных работ выяснилось, что здесь проходят электрические кабели сети АО «Оборонэнерго», из-за чего производство некоторых видов работ стало невозможно.

Были трудности и по исполнению контракта, начиная с момента его заключения и сроков окончания. Неоднократно направлялись подрядчику предписания об устранении нарушений, письма-обращения на согласования графиков производства работ.

Несмотря на все сложности, основная часть работ выполнена: распланирована территория рядом с памятным знаком, обустроен подход к скульптуре «Олень», установлены диваны, лавки, урны, обозначено место будущей клумбы. Территория освещена шестью торшерами и еще одной транзитной опорой освещения. Рабочим осталось только вывезти за собой строительный мусор с территории. За нарушение сроков контракта подрядчику придётся заплатить штрафы.

У муниципалитета в планах на следующий год продолжить обустройство территории.

- Доработаем проект, сделаем удобный спуск к нему в виде небольшого трапа, - поделился планами глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков. - Также необходимо обустроить площадку возле скульптуры, есть идея сделать здесь смотровую площадку и реставрировать самого «Оленя».

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