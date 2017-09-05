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Мурманская область. Арктика05.09.17 08:20

Во II квартале 2017 года россияне более позитивно оценило своё материальное положение

Число россиян, которые считают материальное положение своей семьи плохим или очень плохим, во втором квартале 2017 года уменьшилось, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные мониторинга Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Доля граждан, считающих материальное положение своей семьи плохим или очень плохим, во II квартале этого года составила 29%. Ровно столько же было в 2012 году, сообщает издание, отмечая, что такие данные приведены в мониторинге РАНХиГС, основанном на информации Росстата.

Также сообщается, что за этот же период в 2015 и 2016 годах о низком уровне жизни заявляли 33% россиян. По данным газеты, самый оптимистичный показатель за все время наблюдений (с 2000 года) был зафиксирован в 2014-м - низким свое материальное положение тогда назвали 24% россиян.

В целом во II квартале 2017 года население более позитивно оценило своё материальное положение, чем во II квартале 2015-го и 2016-го. Но хуже, чем в 2013-м и 2014-м.

 

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