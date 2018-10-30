Во время ЧП на плавучем доке 82-го СРЗ были повреждены корпус и палуба авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»

По последним данным, кран, упавший с плавучего дока на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, повредил корпус и палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова.

При этом «жизненно важное» оборудование корабля не было затронуто.

«Это ответственность тех, кто сейчас контролирует 82-й завод, поскольку они отвечали за доковую операцию. В общем, мы знали о том, что состояние дока не очень хорошее. Я не хотел бы сейчас оценивать, насколько это большой риск, мы выполняли эти работы по договору с 82-м заводом», - заявил Алексей Рахманов.

Отметим, 0,0001% акций АО «82-й судоремонтный завод» принадлежит Министерству обороны, все остальные - дочерней компании «Роснефти».