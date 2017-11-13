Во время ДТП «Рено Логан» вылетел в кювет

12 ноября около 15 часов на пульт дежурной службы «01» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Кола-Лотта в Кольском районе. Произошло столкновение двух автомобилей с дальнейшим съездом машины «Рено Логан» в кювет.

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», пожарно-спасательным подразделением производился осмотр места ДТП, сбор данных, обеспечение безопасности, отключение аккумуляторных батарей в двух автомобилях.