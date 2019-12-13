Во время ходовых испытаний на универсальном атомном ледоколе «Арктика» проверят маневренные характеристики

12 декабря в Санкт-Петербурге вышел на ходовые испытания головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220, строящийся по заказу Госкорпорации «Росатом». Ледокол отправился от причала АО «Балтийский завод» в направлении Финского залива.

«Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 оснащены самыми современными системами электродвижения, - говорит генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Основными задачами ходовых испытаний станут проверка правильности принятых алгоритмов работы гребной электрической установки, а также маневренных характеристик ледокола от резервных дизель-генераторов».

Во время ходовых испытаний на судне будут проверены балластная система, навигационное оборудование, система жизнеобеспечения, якорное устройство, а также отработан спуск шлюпки.

Ожидается, что ледокол вернётся к причалу 14 декабря. Заключительный этап ходовых испытаний запланирован на март-апрель 2020 года.