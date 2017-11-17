Во время конфликта в мурманском баре от резиновых пуль травматического пистолета сильно пострадали два человека

В дежурную часть полиции поступило сообщение от оператора станции скорой медпомощи о госпитализации из бара, расположенного по улице Фролова, в медицинское учреждение двух жителей Мурманска с телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений. Медики квалифицировали у одного из пострадавших травмы как причинившие тяжкий вред здоровью.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску совместно с сотрудниками Росгвардии и патрульно-постовой службы на месте преступления был задержан подозреваемый. Им оказался неработающий мурманчанин 1991 года рождения. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники полиции выяснили, что у потерпевших произошёл конфликт с другим посетителем заведения. Ссора возникла на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта злоумышленник, используя травматический пистолет с резиновыми пулями в качестве оружия, произвёл несколько выстрелов в мужчин. В результате один из пострадавших получил серьёзную травму височной области головы, а второй - ранение грудной клетки.

Следователем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, сообщает УМВД России по городу Мурманску.