Во время краткосрочного потепления отключат затянувшееся отопление

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, с отчётом о работе своего ведомства за 2017 год выступил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гноевский.

В числе прочего министр сообщил, что в рамках проекта по ускоренной замене лифтов Фондом капитального ремонта Мурманской области заключены договоры на замену 359 лифтов в 156 многоквартирных домах. В настоящее время произведена замена 299 лифтов в 125 домах. До конца года эту работу планируется завершить.

В 2017 году Мурманская область вошла в число пилотных регионов и ведёт планомерную работу по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Определён региональный оператор по обращению с ТКО – акционерное общество «Управление отходами», с которым министерство подписало Соглашение об организации деятельности сроком на десять лет. Ожидаемый срок фактического начала работы регионального оператора – июль-август 2018 года.

Марина Ковтун попросила главу ведомства разъяснить северянам технологию повторного подключения к теплу в связи с холодной погодой, – просьбы об этом поступают руководству региона по всем каналам связи.

Владимир Гноевский проинформировал, что в данный момент только Мурманск сохраняет подачу тепла во все здания и сооружения. В остальных муниципалитетах отопительный сезон окончен в соответствии с законодательством – в мае температура воздуха в течение пяти дней держалась выше плюс 8 градусов. Для подготовки к следующему отопительному периоду в первую очередь проводятся опрессовки и выявляются порывы в теплосетях, в котельных демонтируется насосное оборудование для текущего ремонта. Без насосного оборудования, а также в сетях с порывами вернуть тепло в здания невозможно. Лишь небольшое число муниципальных образований, где ещё не успели начать эти работы, смогли вернуть тепло в детские учреждения и больницы. Однако уже принято решение совместно со всеми муниципальными образованиями окончить отопительный сезон в регионе 10-11 июня, когда ожидается краткосрочное потепление.

Министр напомнил коллегам в муниципалитетах, что 25 августа будет необходимо в обязательном порядке начать подачу тепла в объекты соцкультбыта, а для этого требуется достаточно времени для проведения подготовительных и ремонтных работ.