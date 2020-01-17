Во время мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, в Мурманске введут ограничения на проспекте Героев-североморцев

В Мурманске в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня, с 23 часов 18 января до окончания мероприятия 19 января будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств по проспекту Героев-североморцев в обоих направлениях, от остановки «Семёновское озеро» до улицы Туристов и по проезду вдоль 178 квартала в обоих направлениях.

Также в указанное время будут запрещены правый поворот с проспекта Героев-североморцев на Верхнеростинское шоссе и въезд с Верхнеростинского шоссе на проспект Героев-североморцев.