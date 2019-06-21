Во время мероприятий праздника выпускников «Паруса надежды» запретят движение всех видов транспорта по улице Александрова

В Мурманске в связи с проведением праздничных мероприятий для выпускников мурманских школ «Паруса надежды», планируется ограничить движение транспорта:

– освободить от транспорта, запретить остановку и стоянку всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, на проезде от улицы Александрова до Мурманского областного центра дополнительного образования детей «Лапландия» - с 00 до 22 часов 23 июня;

– запретить движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца, на проезде от улицы Александрова до Мурманского областного центра дополнительного образования детей «Лапландия» - с 10 до 22 часов 23 июня.