Во время новогодних праздников в Мурманской области будет организована работа дополнительных бригад скорой медицинской помощи

Тема жизнеобеспечения Мурманской области в период новогодних каникул стала основной на сегодняшнем оперативном совещании, которое провела губернатор Марина Ковтун.

Глава региона отметила, что самая напряжённая пора в Новый год у медиков, особенно у службы скорой помощи. Министр здравоохранения Валерий Перетрухин рассказал о том, как будет налажена работа медицинских учреждений в новогодние каникулы.

Он отметил, что региональным Минздравом подготовлен приказ, определяющий порядок и режим работы учреждений здравоохранения в январе 2018 года. Подробный график работы в праздничный период детских и взрослых поликлиник, а также стоматологических отделений будет опубликован в канун праздников на интернет-сайтах медучреждений, а также на сайте министерства здравоохранения и на портале правительства Мурманской области.

«Руководителям учреждений предписано информировать население о режиме работы учреждений. Мурманской областной станцией скорой медицинской помощи в праздничные новогодние дни будет организована работа дополнительных бригад скорой медицинской помощи для медицинского обеспечения праздничных мероприятий», – сообщил Валерий Перетрухин.