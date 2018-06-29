Во время общегородского инструктажа комплексных сил полиции и Росгвардии поощрили денежными премиями сотрудников отдельного батальона ППС

Накануне в центре Мурманска на улице Воровского состоялся традиционный общегородской инструктаж комплексных сил полиции мурманского гарнизона и Росгвардии, задействованных в охране общественного порядка на территории областного центра. Также в инструктаже приняли участие представители общественных организаций, активно сотрудничающие с правоохранительными органами.

Готовность заступающих на службу нарядов проверили начальник полиции УМВД России по г. Мурманску Тимур Шестопал и заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области Денис Коваленко.

До сотрудников органов правопорядка была доведена оперативная обстановка в городе Мурманске, поставлены задачи по взаимодействию комплексных сил полиции и Росгвардии.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, от городской администрации на инструктаже присутствовал врио начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции Николай Бродовский. Представитель городской администрации поощрил денежными премиями сотрудников отдельного батальона ППС, отдельного батальона ДПС, отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, достигнувших высоких результатов по выявлению и раскрытию преступлений и правонарушений на территории областного центра.

За проявленную активную гражданскую позицию, помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий на территории города Мурманска, а также за участие в акциях по профилактике телефонных и Интернет-мошенничеств представителей «Мурманского общественного объединения безопасности» поощрили денежными премиями и благодарностями. Сотрудникам «Мурманского охранного предприятия» благодарности были вручены правами начальника Управления МВД России по г. Мурманску

После инструктажа и награждения полицейские и сотрудники Росгвардии приступили к несению службы по обеспечению правопорядка на территории областного центра.