Во время операции «Мак» в квартире мурманчанина нашли кусты конопли

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что мурманчанин 1982 года рождения может быть причастен к незаконному культивированию растений, содержащих наркотические вещества.

В ходе обыска по месту жительства в Ленинском районе областного центра информация нашла свое подтверждение. В квартире полицейские обнаружили и изъяли 3 куста марихуаны, более 55 граммов уже высушенного наркотика, семена различных сортов для незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества. В одной из комнат находилось всё необходимое для выращивания запрещенных растений: лампы, удобрения, средства для полива и специальная вентиляция.

Все изъятые растения и наркотические вещества направлены на экспертизу. По данному факту в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, за время первого этапа операции «Мак» изъято около 6,5 килограмма наркотических веществ растительного происхождения. Операция «Мак» продлится до 30 сентября.