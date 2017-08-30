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Мурманская область. Арктика30.08.17 09:41

Во время операции «Мак» в квартире мурманчанина нашли кусты конопли

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что мурманчанин 1982 года рождения может быть причастен к незаконному культивированию растений, содержащих наркотические вещества.

В ходе обыска по месту жительства в Ленинском районе областного центра информация нашла свое подтверждение. В квартире полицейские обнаружили и изъяли 3 куста марихуаны, более 55 граммов уже высушенного наркотика, семена различных сортов для незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества. В одной из комнат находилось всё необходимое для выращивания запрещенных растений: лампы, удобрения, средства для полива и специальная вентиляция.

Все изъятые растения и наркотические вещества направлены на экспертизу. По данному факту в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области,  за время первого этапа операции «Мак» изъято около 6,5 килограмма  наркотических веществ растительного происхождения. Операция «Мак» продлится до 30 сентября.

 

 

 

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