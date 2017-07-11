Во время оперативно-профилактической операции «Костёр» было выявлено 6 нарушений природоохранного законодательства

Сотрудниками управления КНД МПР Мурманской области совместно с сотрудниками региональной полиции УМВД России и МО МВД России «Кольский», руководителем ГОКУ «Дирекция ООПТ» с 7 по 10 июля в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Костёр» проведено рейдовое мероприятие по контролю за соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда, в т.ч. в границах государственного природного комплексного заказника регионального значения «Лапландский лес» в Кольском районе.

В результате проведенного совместного рейда выявлено 6 нарушений природоохранного законодательства, в т.ч. 3 нарушения Правил пожарной безопасности в лесах, 2 нарушения соблюдения режима особо охраняемой природной территории и 1 незаконная рубка деревьев.

В отношении нарушителей природоохранного законодательства возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.28, ч. 1 ст. 8.32 и ст. 8.39 КоАП РФ. В дальнейшем, после рассмотрения материалов дел об АПН нарушителей ждут административные штрафы в размере от 1500 до 5000 рублей.

Сотрудниками МПР Мурманской области и сотрудниками полиции проведена разъяснительная работа с более чем 20 участниками туристических групп и индивидуальными туристами по соблюдению требований действующего природоохранного законодательства и ответственности за его нарушение.

В ходе природоохранного рейда на границах ООПТ «Лапландский лес» было установлено 7 информационных аншлагов.

МПР Мурманской области выражает благодарность подразделению пресс-службы Управления МВД России по Мурманской области и МО МВД России «Кольский» за результативное участие в природоохранном мероприятии.

Указанные межведомственные рейдовые мероприятия по соблюдению режима на особо охраняемых территориях Мурманской области будут продолжаться и в дальнейшем