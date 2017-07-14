В Мурманске капитальный ремонт будет проводиться и в домах, за жильцами которых числится долгНеэффективная работа государственных компаний ведёт к ухудшению экономических перспектив страны
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.07.17 10:16

Во время патрулирования на Имандре инспекторы спасли чайку

Как рассказывает старший государственный инспектор по маломерным судам инспекторского участка г.Мончегорска Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области Андрей Маминов, вместе с коллегой и представителем Апатитского пожарно-спасательного гарнизона они  проводили патрулирование на Имандре. Проверяли рыбаков, проводили беседы с любителями активного отдыха на воде, даже успели выявить нарушителей и составить на них три административных протокола, но потом… они увидели лодку с двумя рыбачками. По движениям женщин было понятно, что произошло что-то неординарное.

Подойдя ближе, выяснилось, что же так озадачило и даже несколько шокировало северянок. На крючке одной из них трепыхался не ожидаемый представитель парафилетической группы водных позвоночных животных, а самое настоящее пернатое создание! Птица умудрилась зацепиться за воблер. Видимо, приняла его за рыбу, но вместо неё попалась на крючок  своим мощным клювом. Самостоятельно освободиться из такого «силка» птица не могла, а поймавшие её рыбачки тоже не знали, что делать. На помощь пришли спасатели.

- Птица, конечно же, пыталась сопротивляться, клевалась, - вспоминает Андрей Викторович, – не давалась в руки, но вместе с госинспектором по маломерным судам Евгением Ивановым удалось её поймать. Старались держать её так, чтобы не навредить и не сломать крылья. Потом с помощью плоскогубцев вытащили крючок и…

Птица благополучно взлетела над гладью Имандры, а её спасители продолжили свой патруль.  

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателейРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубля
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДепутаты разные нужны, депутаты разные важны
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 374 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

AVIS
14.07.17 10:06
Да, года два-полтора назад наши СМИ все захлёбывались от нападок на торговый порт за чёрную пыль, а сейчас воды в рот набрали неужели всё прекрасно в морской гавани Заполярья, только в Находке пылит у
Комментарий к новости:Требования к открытой перевалке и обработке угля будет определять правительство РФ
Марина
14.07.17 09:41
А что это местные журналисты все молчат про угольную пыль от мурманского торгового порта? Всё хорошо стало? Или продались за рекламу?
Комментарий к новости:Требования к открытой перевалке и обработке угля будет определять правительство РФ
другой взгляд
13.07.17 15:08
Думаю, что Набиулина занимается пропагандой, чтобы как-то поддержать нынешнюю власть, но в стране есть и другие оценки нашего мнимого благополучия: https://vk.com/andrey_fursov?z=video345092636_456239
Комментарий к новости:Большая часть пути по оздоровлению банковской системы РФ уже пройдена, считает председатель ЦБ РФ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире11:05«Открытая студия». Тематическая программа (12+)11:35«Без свидетелей». Художественный сериал, 10 серия (12+)12:05Фильм КФ «Кино без барьеров». 12:30«Братья Ч». Художественный фильм (16+)14:15Мультфильмы (0+)15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиВпервые с декабря прошлого года в России отмечен рост среднего чека в месячном выраженииЦены на картофель и свежую белокочанную капусту пошли на снижение-PRO ВалютуЦены на нефть поддерживают курс рубляКурс евро упал почти на 64 копейки, доллара - почти на 44 копейки-PRO ЭнергетикуПорядок оплаты электроэнергии изменилсяИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 июляПлановые отключения в Мурманске на 13 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыМинздрав предлагает правительству ввести ответственность для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризациюВ квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхование
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика