Во время патрулирования на Имандре инспекторы спасли чайку

Как рассказывает старший государственный инспектор по маломерным судам инспекторского участка г.Мончегорска Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области Андрей Маминов, вместе с коллегой и представителем Апатитского пожарно-спасательного гарнизона они проводили патрулирование на Имандре. Проверяли рыбаков, проводили беседы с любителями активного отдыха на воде, даже успели выявить нарушителей и составить на них три административных протокола, но потом… они увидели лодку с двумя рыбачками. По движениям женщин было понятно, что произошло что-то неординарное.

Подойдя ближе, выяснилось, что же так озадачило и даже несколько шокировало северянок. На крючке одной из них трепыхался не ожидаемый представитель парафилетической группы водных позвоночных животных, а самое настоящее пернатое создание! Птица умудрилась зацепиться за воблер. Видимо, приняла его за рыбу, но вместо неё попалась на крючок своим мощным клювом. Самостоятельно освободиться из такого «силка» птица не могла, а поймавшие её рыбачки тоже не знали, что делать. На помощь пришли спасатели.

- Птица, конечно же, пыталась сопротивляться, клевалась, - вспоминает Андрей Викторович, – не давалась в руки, но вместе с госинспектором по маломерным судам Евгением Ивановым удалось её поймать. Старались держать её так, чтобы не навредить и не сломать крылья. Потом с помощью плоскогубцев вытащили крючок и…

Птица благополучно взлетела над гладью Имандры, а её спасители продолжили свой патруль.