Во время первого этапа операции «Тонировка» сотрудниками ГИБДД выявлено почти 1500 нарушений

На территории Мурманской области завершился первый этап операции «Тонировка», который проходил с 15 до 19 мая.

Чрезмерная тонировка автомобильных стекол неизменно становится причиной плохой видимости. Водитель не замечает деталей во время движения, хуже различает дорожные знаки и разметку, может вовремя не увидеть пешехода. Во избежание роста дорожно-транспортных происшествий госавтоинспекторы Мурманской области регулярно проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка». Основная задача ОПМ - контроль соответствия транспортных средств техническому регламенту в отношении светопропускания стекол.

За время проведения первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Тонировка» было выявлено 1479 нарушений. 189 из этих случаев – избыточное тонирование стекол. Большинство водителей с пониманием отнеслись к проводимым рейдам. Однако из общего числа нарушителей 28 человек отказались выполнить законные требования сотрудника ГИБДД.

Второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Тонировка» пройдет с 5 по 9 июня и будет направлен на проверку исполнения ранее выданных требований о прекращении противоправных действий водителями, управляющих транспортными средствами с нанесенной «тонировкой».

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области, нарушение требований ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.