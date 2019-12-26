Во время плановых испытаний самый мощный в мире ледокол «Арктика» накренили на три градуса

АО «Балтийский завод» и ЦКБ «Айсберг» провели операцию по кренованию атомного ледокола «Арктика» проекта 22220. Благодаря грамотному планированию, время проведения мероприятия удалось сократить. Операцию начали в 7 часов утра 24 декабря и завершили ее после полуночи.

Кренование – искусственное создание крена для определения положения центра тяжести с целью получения данных по определению остойчивости судна. Благодаря плоской форме корпуса ледоколы очень сложно накренить.

Как сообщает пресс-служба верфи, были задействованы почти 100 специалистов, плавучий кран «Демаг», два береговых крана и три буксира, при помощи которых ледокол отводили от причальной стенки», - говорится в сообщении.

Для создания крена на «Арктике» использовался твёрдый балласт в виде чугунных чушек. Замеры проводились с помощью длинных весков, снабженных приспособлениями для гашения колебаний. Для повышения точности кренования были выполнены 12 перемещений грузов. Максимальный угол крена при этом составлял три градуса. Полученные данные будут включены в эксплуатационную документацию атомного ледокола.

В настоящее время ледокол продолжаются испытания ледокола. Передать его в эксплуатацию планируют в следующем году.