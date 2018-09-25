Во время поиска в Карском море было обнаружено и обследовано 70 миноподобных объектов
Морской отряд разминирования Северного флота в составе тральщика «Владимир Гиманенко» и многофункционального транспорта «Эльбрус» завершил поиск и уничтожение миноподобных объектов в акватории Обской губы и Енисейского залива Карского моря.
Североморцы работали в этих районах более месяца. За это время было обследовано более 1150 квадратных километров акватории в нескольких районах возле порта Диксон и в Обской губе.
В общей сложности было обнаружено и обследовано 70 миноподобных объектов. Девять из них было утилизировано методом дистанционного подрыва. По результатам обследования остальных объектов сделан вывод об их безопасности.
В поиске взрывоопасных объектов был задействован экипаж тральщика «Владимир Гуманенко». Его экипаж передавал координаты обнаруженных миноподобных объектов на судно «Эльбрус». В дальнейшем специалисты по проведению подводных работ выполняли детальное обследование и уничтожение найденных объектов.
Как сообщает пресс-служба СФ, при обследовании и закладке зарядов для подрыва миноподобных объектов широко применялись телеуправляемые подводные аппараты, что позволило проводить наиболее опасные операции без угрозы для человеческих жизней.
В настоящее время противоминный отряд Северного флота прибыл к острову Колгуев для проведения ряда подводно-технических работ.