Во время поисковой экспедиции в районе Алакуртти были найдены фрагменты немецкой и советской бронетехники, участвовавшей в боях 1941 года

В Кандалакшском районе Мурманской области, недалеко от пункта постоянной дислокации арктической мотострелковой бригады Северного флота, завершается совместная поисковая экспедиция воинов-североморцев, представителей Русского географического общества и отряда «Верман» Поискового движения России. Она продлится до конца текущей недели.

С начала июня участники экспедиции занимались поиском и исследованием военно-исторических объектов времён Великой Отечественной войны в Кольском Заполярье. Поисковые работы были проведены в районе таможенного поста «Салла», высоты Кейнувара, хребта Колтанхариу и озера Кюлял. В составе экспедиции действуют водолазные специалисты аварийно-спасательного отряда Северного флота, которые занимаются поиском военно-исторических артефактов в озёрах по маршруту наступления и отступления немецких и финских войск.

В настоящее время найдены некоторые фрагменты немецкой и советской бронетехники, участвовавшей в боях 1941 года, остатки снаряжения и предметы быта. В их числе гусеницы и части корпуса от советского танка БТ-7 и германского Т-II.

Как сообщает пресс-служба СФ, все находки складируются на территории базового палаточного лагеря экспедиции, развёрнутого силами сухопутных и береговых войск Северного флота. В дальнейшем некоторые лучше всего сохранившиеся экспонаты будут выставлены в Военно-морском музее Северного флота в городе-герое Мурманске.