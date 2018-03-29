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Мурманская область. Арктика29.03.18 09:12

Во время поминок отправили на тот свет участника печального события

Прокуратурой города Кандалакша поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В судебном заседании установлено, что 19 октября 2017  года подсудимый, находясь по месту жительства своей матери совместно с потерпевшим и иными лицами совместно распивали спиртные напитки, поминая умершего общего знакомого. В ходе распития спиртных напитков между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник на почве возникших неприязненных отношений, нанёс потерпевшему не менее 10 ударов кулаками и ногами в область головы.

Своими умышленными действиями гражданин причинил потерпевшему телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью, от которых он скончался в Кандалакшской ЦРБ.

Подсудимый вину по предъявленному обвинению признал полностью.

Приговором Кандалакшского районного суда подсудимый признан виновным и осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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Последние комментарии

MotoRin
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