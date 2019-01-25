Во время пожара мурманчанин погиб в своей квартире

В вечернее время 24 января в следственный отдел по городу Мурманск СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение о том, что в результате возгорания, возникшего в 3-комнатной квартире одного из домов по улице Бочкова Мурманска, погиб мужчина.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время личность мужчины установлена - это местный житель, 1980 года рождения. На момент возгорания в квартире также находились девятилетний ребёнок и его бабушка, которые своевременно её покинули и не пострадали. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнём.

С целью установления причины смерти погибшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Также назначена пожаро-техническая судебная экспертиза.

Следствием после проведения всех необходимых проверочных мероприятий и детального установления обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.