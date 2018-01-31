Во время пожара в Апатитах пострадали мать и двое детей

В Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту пожара, в результате которого пострадали люди.

30 января в следственный отдел по городу Апатиты СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 52 по улице Дзержинского произошёл пожар, после которого с отравлением продуктами горения были госпитализированы в медицинское учреждение женщина, 1998 года рождения, и её малолетние дети, оба - 2017 года рождения, а также двое граждан, проживающие в этом же доме.

Как сообщило ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», в результате пожара одна комната выгорела полностью, квартира закопчена по всей площади, сгорели вещи домашнего обихода, закопчены стены и потолок в подъезде общего пользования. С места пожара спасено 9 человек, эвакуировано 19. Другим жильцам дома госпитализация не потребовалась.

По предварительным данным следствия, причиной пожара явилось замыкание проводки.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин, послуживших возникновению пожара.