Во время празднования Дня молодежи в Кировске впервые пройдет конкурс косплея

Первый конкурс косплея в Кировске состоится в ближайшую субботу в рамках празднования Дня молодёжи, сообщила начальник Центра культуры Кировска Марина Котомкина. «Инициатором проведения конкурса стала сама молодёжь, сотрудники наших учреждений культуры», — отметила она.

Главная задача, которую предстоит решить участникам — максимально точно воссоздать в реальности любой облик известного персонажа из мультиков, игр, кино, аниме и т.д. Обладатели лучший костюмов получат призы. Ожидается, что конкурс станет одной из самых ярких частей праздника в честь Дня молодежи «Движение жизнь», который организует Кировский городской Дворец культуры.

Помимо конкурса косплея гостей праздника ждёт конкурс среди домашних питомцев «Хвостатые модники» и интерактивные площадки: арт-зона «Город мастеров», «Сумасшедшая лаборатория», мастер-класс от студии этнических барабанов «Drum Tam Tam» (г.Мурманск), брейк-данс батл, фотокабинка, веселые мыльные пузыри, аттракционы, шашечный турнир, конкурс детских рисунков на асфальте. Для желающих помериться силой и меткостью развернется спортивная площадка, где будут организованы тир, спортивные силомер и соревнования по лазерному пейнтболу — лазертаг.

На главной сцене пройдёт развлекательная программа и праздничный концерт с участием коллективов Дворца культуры и гостей из Североморска: дуэта «Сестры Галкины» и ансамбля эстрадной песни «Тоника».

Праздник «Движение жизнь» состоится на площадке у Дворца культуры 30 июня. Начало работы площадок — 14.00. В 15.00 на главной сцене пройдёт торжественное открытие праздника.