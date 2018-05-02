Во время празднования Дня весны и труда в Мурманской области не допущено нарушений общественного порядка

В праздничных митингах и шествиях, приуроченных к празднованию Дня весны и труда, приняли участие свыше 6 тысяч северян. Мероприятия прошли в 12 населенных пунктах Мурманской области. Охрану общественного порядка обеспечивали 159 сотрудников полиции, 28 сотрудников Росгвардии, 4 сотрудника военной полиции, 12 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и добровольных народных дружин, 6 сотрудников частных охранных организаций.

Благодаря слаженной работе сотрудников УМВД России по Мурманской области и взаимодействующих органов нарушений правопорядка 1 мая на территории региона допущено не было.