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Мурманская область. Арктика26.06.19 08:15

Во время природоохранного рейда на территории государственного природного комплексного заказника регионального значения «Сейдъяврь» были выявлены 7 нарушений природоохранного законодательства

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии (МПР) совместно совместно с ГОКУ «Дирекция (администрация) ООПТ регионального значения» организован и проведён комплексный природоохранный рейд на территории государственного природного комплексного (рыбохозяйственного) заказника регионального значения.

В проведении природоохранного мероприятия приняли участие две рейдовые группы, состоящие из сотрудников государственного экологического, лесного надзора МПР Мурманской области и ГОКУ «Дирекция (администрация) ООПТ регионального значения».

В ходе рейдового мероприятия на территории ООПТ «Сейдъяврь» были выявлены 7 нарушений природоохранного законодательства, а в отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях, в т.ч.: в 5 случаях за нарушение режима ООПТ, в двух случаях за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах.

В отношении нарушителей природоохранного законодательства возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.32 и ст. 8.39 КоАП РФ. В дальнейшем, после рассмотрения материалов дел об АПН нарушителей ждут административные штрафы в размере от 1500 до 4000 рублей.

Кроме того, в ходе отработки оперативной информации, полученной от сотрудников Ловозерского отдела Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства, рейдовой группой ГОКУ «Дирекция ООПТ» 21 июня в прибрежной полосе озера Сейдъяврь задержан житель пос. Ревда, осуществлявший незаконный лов ставными сетями. Вещественные доказательства и материалы видеосъёмки правонарушения переданы в Ловозерский отдел ББТУ Росрыболовства.

Сотрудниками МПР Мурманской области и ГОКУ «Дирекция ООПТ» проведена разъяснительная работа с более чем 70 участниками  туристических групп и индивидуальными туристами по соблюдению требований действующего природоохранного законодательства и ответственности за его нарушение.

Указанные межведомственные рейдовые мероприятия по соблюдению режима на особо охраняемых территориях Мурманской области будут продолжаться и в дальнейшем.

 

 

 

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