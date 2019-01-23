Во время профилактического мероприятия «Встречная полоса» уже 182 водителя привлечены к административной ответственности

Выезд на встречную полосу при совершении обгона - опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости. В период с 14 по 28 января текущего года на территории Мурманской области проводится скрытое патрулирование.

За время проведения операции сотрудниками Госавтоинспекции за выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, уже привлечены к административной ответственности 182 водителя. Законодательством за данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, пять водителей совершили выезд на встречную полосу повторно. В отношении нарушителей составлены административные протоколы по части 5 статьи 12.15 КоАП РФ (повторное совершение выезда в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения...) Санкция статьи предусматривает лишение права управления транспортным средством сроком на один год.

Использование нарядами дорожно-патрульной службы такой формы работы, приносит положительные результаты в снижении количества дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и способствует сокращению грубых нарушений Правил.