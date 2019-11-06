Во время проведения операции «Алкоголь» из незаконного оборота изъяты 3,5 тысячи литров готовой алкогольной продукции

С 9 по 18 октября на территории Мурманской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь», направленное на выявление и пресечение правонарушений, совершаемых в сферах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок.

В рамках межведомственного взаимодействия при проведении проверочных мероприятий полицейскими организованы рабочие встречи с представителями межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по СЗФО, Управлений Роспотребнадзора и Росздравнадзора по Мурманской области, других заинтересованных ведомств.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в ходе операции проведено свыше 70 проверочных мероприятий, направленных на декриминализацию сферы. Выявлено одно преступление, предусмотренное ч. 5 и ч.6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, совершенное в составе организованной группы), 19 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъяты 3,5 тысячи литров готовой алкогольной продукции.