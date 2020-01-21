Во время проверок исполнения требований жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций выявлены нарушения

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска в порядке надзора на постоянной основе проводятся проверки исполнения требований действующего жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций по осуществлению своевременной и надлежащей зимней уборки придомовых территорий, очистки крыш и иных поверхностей от снега и наледи.

14 января текущего года прокуратурой округа совместно с представителями Управления Первомайского административного округа г. Мурманска были проведены комиссионные обследования жилищного фонда и придомовых территорий многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «Первая УК», ООО УК «Техдом», ООО «Рикдом», «Северный Альянс», ООО «Северный город», ООО «МУЖСК», ООО «Алые паруса», ООО «УК Мурманремстрой», ЖСК «Мурманск - 28».

По результатам проверки требований жилищного законодательства при обслуживании многоквартирных жилых домов в деятельности указанных юридических лиц выявлены нарушения жилищного законодательства в связи с непринятием надлежащих мер по очистке придомовых территорий от снега и наледи.

Прокуратурой округа в адрес руководителей названных управляющих организаций внесены представления об устранении нарушений закона, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.