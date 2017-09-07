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Мурманская область. Арктика07.09.17 12:25

Во время пьяной ссоры северянин ударил стеклянной бутылкой по голове сожительницу

В полицию Мончегорска поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации с травмой головы жительницы города 1978 года рождения. В ходе проверки поступившей информации участковый уполномоченный полиции установил, что телесные повреждения женщине причинил её сожитель – ранее не судимый житель города 1970 года рождения.

Мужчина признался, что ударил женщину по голове пустой стеклянной бутылкой в процессе ссоры, возникшей в процессе совместного распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений, после чего вызвал скорую.

Согласно заключению экспертов, полученные жительницей Мончегорска травмы затылочной части головы квалифицируются как тяжкий вред здоровью. В соответствии с этим, в отношении злоумышленника следователем ОМВД России по г. Мончегорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

 

 

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