Во время работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на центральных улицах Мурманска запрещают остановку и стоянку всех видов транспорта

В Мурманске в связи с проведением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия и в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется освободить от транспорта, запретить остановку и стоянку всех видов транспорта с 00 часов 22 июля до 20 часов 30 июля:

- ул. Ленинградскую, от ул. Комсомольской до дома № 5 по ул. Коминтерна;

- ул. Марата, от просп. Кирова до дома № 6 по ул. Марата;

- переулок Пионерский, от проспекта Ленина до ул. Шмидта;

- проезд от ул. Академика Павлова до дома № 15 по ул. Фурманова.

Также в указанное время на этих участках будет ограничено движение всех видов транспорта.